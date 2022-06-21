Недели молодежи и студенчества стартовали с диалоговой площадки в педуниверситете.

«Диалог на равных» организовали в Мозырском педуниверситете. Инициативные и активные студенты получили возможность обсудить тему семейных ценностей и возможностей развития для молодежи. В качестве спикеров выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Назаренко и художественный руководитель Театра танца «Алексис» Александр Зенченко. В диалоговой площадке приняли участие ректор университета Валерий Нывныко, представители райисполкома и молодежного парламента. «Диалог на равных» — стартовое мероприятие Недели молодежи и студенчества, которая проходит с 20 по 26 июня. Ее девиз в этом году: «Помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее!». Каждый день Недели посвящен определенной тематике. Завершит молодежный марафон большая развлекательная программа с участием творческих людей Мозыря.