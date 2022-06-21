С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Итоги работы промышленного комплекса Мозырского района за первое полугодие 2022-го подвели на выездном совещании с участием председателя райисполкома Елены Павлечко

21 июня 2022, 19:04

Финансовые показатели и экономика предприятий, прирост объемов, реализация продукции и рынки сбыта. Деятельность промышленного сектора Мозырского района сегодня была в центре внимания. Участники выездного семинара во главе с председателем райисполкома Еленой Павлечко провели анализ работы за первое полугодие 2022-го.
Лидером промышленного сектора района, по-прежнему, остается нефтеперерабатывающий завод. В «топе» по показателям и другие градообразующие предприятия – «Мозырьсоль», «Беларускабель», «Мозырские молочные продукты», «Мозырский машиностроительный завод». Хорошие позиции удерживает небольшое по численности ЗАО «Партнер и К». В современных реалиях руководство этих предприятий сосредоточено на развитии производства и на изыскании возможностей повышения заработной платы. На их примере, есть, чему поучиться.
Практическая часть выездного семинара проходила на базе ОАО «Мозырьагропромснаб». Это предприятие занимается реализацией запасных частей для сельхозтехники и автомобилей, обслуживающих организации города и района. Экскурсию по небольшой территории провел руководитель предприятия. Итоговое заседание прошло на базе Мозырского райисполкома.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ

Комментарии запрещены
«
»