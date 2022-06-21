Финансовые показатели и экономика предприятий, прирост объемов, реализация продукции и рынки сбыта. Деятельность промышленного сектора Мозырского района сегодня была в центре внимания. Участники выездного семинара во главе с председателем райисполкома Еленой Павлечко провели анализ работы за первое полугодие 2022-го.
Лидером промышленного сектора района, по-прежнему, остается нефтеперерабатывающий завод. В «топе» по показателям и другие градообразующие предприятия – «Мозырьсоль», «Беларускабель», «Мозырские молочные продукты», «Мозырский машиностроительный завод». Хорошие позиции удерживает небольшое по численности ЗАО «Партнер и К». В современных реалиях руководство этих предприятий сосредоточено на развитии производства и на изыскании возможностей повышения заработной платы. На их примере, есть, чему поучиться.
Практическая часть выездного семинара проходила на базе ОАО «Мозырьагропромснаб». Это предприятие занимается реализацией запасных частей для сельхозтехники и автомобилей, обслуживающих организации города и района. Экскурсию по небольшой территории провел руководитель предприятия. Итоговое заседание прошло на базе Мозырского райисполкома.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Итоги работы промышленного комплекса Мозырского района за первое полугодие 2022-го подвели на выездном совещании с участием председателя райисполкома Елены Павлечко
Финансовые показатели и экономика предприятий, прирост объемов, реализация продукции и рынки сбыта. Деятельность промышленного сектора Мозырского района сегодня была в центре внимания. Участники выездного семинара во главе с председателем райисполкома Еленой Павлечко провели анализ работы за первое полугодие 2022-го.