Итоги работы промышленного комплекса Мозырского района за первое полугодие 2022-го подвели на выездном совещании с участием председателя райисполкома Елены Павлечко

Финансовые показатели и экономика предприятий, прирост объемов, реализация продукции и рынки сбыта. Деятельность промышленного сектора Мозырского района сегодня была в центре внимания. Участники выездного семинара во главе с председателем райисполкома Еленой Павлечко провели анализ работы за первое полугодие 2022-го.

Лидером промышленного сектора района, по-прежнему, остается нефтеперерабатывающий завод. В «топе» по показателям и другие градообразующие предприятия – «Мозырьсоль», «Беларускабель», «Мозырские молочные продукты», «Мозырский машиностроительный завод». Хорошие позиции удерживает небольшое по численности ЗАО «Партнер и К». В современных реалиях руководство этих предприятий сосредоточено на развитии производства и на изыскании возможностей повышения заработной платы. На их примере, есть, чему поучиться.

Практическая часть выездного семинара проходила на базе ОАО «Мозырьагропромснаб». Это предприятие занимается реализацией запасных частей для сельхозтехники и автомобилей, обслуживающих организации города и района. Экскурсию по небольшой территории провел руководитель предприятия. Итоговое заседание прошло на базе Мозырского райисполкома.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ