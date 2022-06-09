«Вандруй. Адчуй. Натхняйся». Краеведческий музей приглашает на бесплатные экскурсии

Республиканская акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» проходит с 6 по 12 июня. В ней принимают участие туристические объекты всех областей Беларуси: агроэкоусадьбы, учреждения культуры, образования, объекты питания и проживания, санаторно-курортные учреждения, туристические комплексы, экологические парки, заказники, художественные и картинные галереи, производственные предприятия, спортивные учреждения. К проекту присоединился и Мозырский объединенный краеведческий музей. В рамках акции 10 июня с 10 до 12 часов мозырянам и гостям города предлагают бесплатно посетить исторический центр «Мозырский замок». Для вас проведут экскурсию по территории, также можно сходить в краеведческий музей и музей-часовню Преображения Господня. Предварительная запись по номеру 25-82-47. 11 июня также бесплатно можно посетить музей-мастерскую Пушкаря и принять участие в мастер-классе по лепке из глины. Время проведения – с 10 до 12 часов. Предварительная запись по номеру 25-41-30.