По местам, запрещенным для купания, начали работать рейдовые группы

Запрещенные для купания места в летний период находятся на особом контроле. Патрулируют их не только милиционеры, но и рейдовые группы: в их составе — спасатели ОСВОДа, представители местной администрации, системы образования, общественных организаций, эпидемиологии. В списке мест, официально запрещенных для купания – река Припять (кроме территории двух официальных пляжей), озера в Махновичах, Михалковской Рудне, Моисеевке, Глиннице, Творичевке, Матрунках. А также озеро Бергут в Барабаровском сельсовете и река Тур на территории Прудковского сельсовета. Административный кодекс поясняет, что купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение штрафа. Безжалостная статистика трагедий на воде говорит, большинство несчастных случаев происходит на территориях, не предназначенных для отдыха и купания.