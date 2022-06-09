В детской школе искусств №2 в торжественной обстановке проводили своих выпускников

То, что выпускной Мозырской детской школы искусств № 2 проходил в драмтеатре, не случайно, а вполне закономерно. Выпускники – это уже раскрывшиеся таланты, которые заслуживают большой сцены. Мероприятие – это не просто вручение творческих аттестатов детям и молодежи, а яркий концерт, наглядная демонстрация того, чему научились. Это выпускной бал юных музыкантов, художников, танцоров, вокалистов. Несмотря на то, что это не конкурс, здесь оценок не ставят, артисты волнуются, ведь в зрительном зале – близкие, родные, друзья, педагоги. И буквально в нескольких минутах, а именно столько длятся номера, нужно показать то, чему учились годы. Инструментальное отделение, художественное, хореографическое, театральное, хоровое отделение, народное. Все отделения детской школы искусств № 2 (всего их восемь) представили лучшие концертные номера в праздничной программе, тепло и сердечно поздравили своих выпускников. От администрации в их адрес звучали слова напутствия и приглашение их в творческие коллективы школы. Этим ребятам вручили их первый документ о получении дополнительного образования, а, значит, первый этап их творческого пути успешно пройден.