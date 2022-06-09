Детская школа искусств № 2 провела отчетный концерт для первых классов «Мал да удал»

У первого класса детской школы искусств № 2 отчетный концерт-бенефис! Пианисты, вокалисты, хореографы, театралы, баянисты, скрипачи презентовали концертную программу «Мал да удал!». В зрительном зале мамы, папы, дедушки, бабушки, братики и сестрички, тети и дяди. Они пришли поздравить самых маленьких воспитанников с окончанием первого класса. Юные артисты за этот год многому научились, но за кулисами все равно царило волнение, ведь для многих из них – это первое выступление на большой профессиональной сцене. А бурные аплодисменты – это самая высокая для них награда, за кропотливый творческий путь. Юные звезды старались удивить и поразить. Инсценировка «У нас на полянке» – номер, в прямом смысле, сделанный руками детей, куклы шили сами дети. Овации звучали и после театральной постановки. Были сольные выступления, и дуэты, и даже дуэты — батлы, выступления юных хористов. Много песен, танцев, ярких миниатюр. Концерт получился динамичным и одновременно очень душевным в плане эмоций. Единогласный вердикт как педагогов, так и зрителей – дети справились со своей задачей на отлично!