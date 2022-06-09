В Гомеле подвели итоги конкурса на лучшую идеологическую работу. Среди победителей есть мозыряне

Награды конкурса на лучшую идеологическую работу в Гомельской области получили 35 предприятий и организаций. Среди них – и представители Мозырщины. Первое место среди организаций жилищно-коммунального хозяйства – у Мозырского райжилкомхоза. В промышленном комплексе второе место занял Мозырский машиностроительный завод. Третьими в своих номинациях стали «Слободское имени Ленина» и Мозырский государственный медицинский колледж. Конкурс проводится в Гомельской области уже 17 лет. За это время его дипломантами стали более 500 предприятий и организаций.