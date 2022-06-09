Молодежная площадка пройдет 10 июня в Мозырском замке

Интерактивная площадка «Память в сердце живет!» будет работать в пятницу, 10 июня. В программе – показательные выступления кинологов с собаками от 5-й отдельной бригады специального назначения. В рамках открытого микрофона каждый желающий сможет исполнить песни военных лет или прочитать стихи. Мозырские пограничники обещают угостить настоящей солдатской кашей. Также будет работать полевая почта и несколько тематических интерактивных площадок. Начало в 19.00. Локация – Мозырский замок. Вход для всех свободный.