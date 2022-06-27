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Рубрика: Новости

В воскресенье в Мозыре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок

27 июня 2022, 18:59

В воскресение 26 июня примерно в 18:50. 24-летний водитель, управляя автомобилем «Джили», двигаясь во дворе дома №3 по ул. Нефтестроителей совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате наезда девочка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.

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