В воскресенье в Мозыре в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок

В воскресение 26 июня примерно в 18:50. 24-летний водитель, управляя автомобилем «Джили», двигаясь во дворе дома №3 по ул. Нефтестроителей совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате наезда девочка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.