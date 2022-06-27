«Поезд Победы» в Калинковичах

Прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. 25 июня передвижной музей «Поезд Победы» побывал в Калинковичах. На железнодорожном вокзале по случаю состоялся митинг.

«Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция. То есть, создающая эффект присутствия. Она размещена в подвижном составе поезда. Каждый из девяти экспозиционных вагонов посвящен отдельному этапу войны: предвоенные годы — Великая Отечественная война — Победа. В пространстве застыли образы прошлого: в лицах, жестах, мгновениях, чувствах. Всего более 150 фигур, свыше четырех тысяч единиц оригинального реквизита. Общую картину дополняют голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, большое количество медиаэкранов, объемный звук, театральное освещение.

Дорога в мирное время, первые сражения в Брестской крепости, перевозка пленных в концлагерь, санитарный вагон. Легендарный стол Константина Рокоссовского, где разрабатывалась операция «Багратион». И, конечно, вагон Великой Победы. О каждом эпизоде рассказывает аудиогид в наушниках, которые волонтеры выдают посетителям.

По железным дорогам Беларуси маршрут Поезда Победы пролегает второй раз. Попасть на экскурсию можно только по пригласительным билетам. Получить их смогли не все желающие. Остается надеяться, что в следующем году «Поезд Победы» в каждом городе будет останавливаться хотя бы на два-три дня. Сегодня можно совершить виртуальный тур по экспозиции музея. Сайт проекта — поездпобеды.рф.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ