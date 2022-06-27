ДТП со смертельным исходом произошло 23 июня на на 163 км автодороги Р-31 «Бобруйск-Мозырь-граница Украины». Примерно в 23 часа 44-летний водитель «Форд Транзита» на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной версии, он неправильно выбрал скорость движения. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. По фату происшествия проводится проверка. Еще одна авария произошла утром 27 июня. На улице Иваненко легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. На месте работали МЧС и скорая помощь. В Госавтоинспекции напоминают, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы.