«Краски лета-2022». Возле ДК ОАО «Мозырский МНПЗ» учащиеся медколледжа организовали молодежную площадку

Тематические фотозоны, стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни, а как по-другому, ведь организаторы молодежной площадки – учащиеся медколледжа, будущие медицинские работники. Ярко и красочно решили презентовать себя и свое учреждение образование. Показать, что они молоды, амбициозны, креативны. Через многочисленные песенные и танцевальные номера, соло, дуэты и целые коллективы. Развлекали тех, кто решил пятничный вечер провести интересно и случайно или целенаправленно оказался возле дворца культуры Мозырского НПЗ. Проведение молодежной площадки «Краски лета» — это уже традиция медколледжа. А еще таким ярким динамичным творческим способом учащиеся отмечают День молодежи и студенчества. Нынешнее мероприятие удалось на славу. А еще стало поводом для благотворительности. Волонтеры использовали эту площадку для сборы средств на лечение маленькой мозырянки Елизаветы Теребовец. Мозырские ремесленники продавали свою продукцию, а вырученные средства передадут родителям.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ