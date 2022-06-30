В Туровской епархии состоялся сплав на байдарках «Путем святителя Макария, митрополита Киевского». В нем приняли участие несколько десятков человек, священнослужители и прихожане храмов.
С верой в Бога и любовью к родному краю. 170 километров на веслах по Припяти, от Турова до Мозыря, в проливной дождь и сменяющую его жару, с молитвами, песнопениями, с ночевками под открытым небом в палаточных городках, с обедами и ужинами у костра. Все это – водный крестный ход на байдарках по реке «Путем святителя Макария, митрополита Киевского». Проводится уже 6 раз подряд. В нем принимают участие священнослужители и прихожане храмов, многие с детьми. В этот раз количество участников превысило 30 человек.
Иерею Сергею с вполне подходящей для речных сплавов фамилией Капитан не впервые приходится менять облачение священнослужителя на мирское, туристическое. Спортсмен, в прошлом десантник, просто неумной энергии человек, всегда за любое движение. Проведение подобных сплавов – уже традиция Туровской епархии. С каждым годом участников, а, соответственно, и впечатлений все больше. 170 километров по реке – это непростой маршрут. Но с Божьей помощью и человеческим энтузиазмом яркое путешествие проходит на одном дыхании. Несмотря на то, что сплав прошел совсем недавно, участники уже ждут нового речного приключения.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
В Туровской епархии состоялся сплав на байдарках «Путем святителя Макария, митрополита Киевского»
В Туровской епархии состоялся сплав на байдарках «Путем святителя Макария, митрополита Киевского». В нем приняли участие несколько десятков человек, священнослужители и прихожане храмов.