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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Туровской епархии состоялся сплав на байдарках «Путем святителя Макария, митрополита Киевского»

30 июня 2022, 18:09

В Туровской епархии состоялся сплав на байдарках «Путем святителя Макария, митрополита Киевского». В нем приняли участие несколько десятков человек, священнослужители и прихожане храмов.
С верой в Бога и любовью к родному краю. 170 километров на веслах по Припяти, от Турова до Мозыря, в проливной дождь и сменяющую его жару, с молитвами, песнопениями, с ночевками под открытым небом в палаточных городках, с обедами и ужинами у костра. Все это – водный крестный ход на байдарках по реке «Путем святителя Макария, митрополита Киевского». Проводится уже 6 раз подряд. В нем принимают участие священнослужители и прихожане храмов, многие с детьми. В этот раз количество участников превысило 30 человек.
Иерею Сергею с вполне подходящей для речных сплавов фамилией Капитан не впервые приходится менять облачение священнослужителя на мирское, туристическое. Спортсмен, в прошлом десантник, просто неумной энергии человек, всегда за любое движение. Проведение подобных сплавов – уже традиция Туровской епархии. С каждым годом участников, а, соответственно, и впечатлений все больше. 170 километров по реке – это непростой маршрут. Но с Божьей помощью и человеческим энтузиазмом яркое путешествие проходит на одном дыхании. Несмотря на то, что сплав прошел совсем недавно, участники уже ждут нового речного приключения.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ

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