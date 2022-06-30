Парад – это всегда празднично, ярко и красиво. Особенно, если речь идет о главном государственном празднике – Дне Независимости. В Мозыре к мероприятию готовятся заранее, чтобы все прошло, как говориться, без сучка и задоринки.
Повторение – мать учения. В случае с торжественным шествием, повторение – это залог четкого шага, слаженных танцев и песен в унисон. А значит, хорошего праздничного настроения тысяч мозырян и гостей города, которые придут на праздник. А их, по традиции, должно быть не мало. Мозыряне любят праздники. Начало дня независимости – в 12 часов на площади Ленина. После открытия на площади до вечера будут звучать музыкальные мелодии, но основная часть развлекательной программы переместится в городской парк. Здесь же до вечера будут работать торговые объекты и аттракционы. Обещают угостить солдатской кашей. Ровно в 22.55 мозыряне присоединятся к патриотической акции «Споем гимн вместе!». Завершится праздник в 23.00 под яркие залпы фейерверка.
Подготовка ко Дню Независимости. Репетиция праздника на площади Ленина
Парад – это всегда празднично, ярко и красиво. Особенно, если речь идет о главном государственном празднике – Дне Независимости. В Мозыре к мероприятию готовятся заранее, чтобы все прошло, как говориться, без сучка и задоринки.