С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

Подготовка ко Дню Независимости. Репетиция праздника на площади Ленина

30 июня 2022, 18:10

Парад – это всегда празднично, ярко и красиво. Особенно, если речь идет о главном государственном празднике – Дне Независимости. В Мозыре к мероприятию готовятся заранее, чтобы все прошло, как говориться, без сучка и задоринки.
Повторение – мать учения. В случае с торжественным шествием, повторение – это залог четкого шага, слаженных танцев и песен в унисон. А значит, хорошего праздничного настроения тысяч мозырян и гостей города, которые придут на праздник.   А их, по традиции, должно быть не мало. Мозыряне любят праздники. Начало дня независимости – в 12 часов на площади Ленина. После открытия на площади до вечера будут звучать музыкальные мелодии, но основная часть развлекательной программы переместится в городской парк. Здесь же до вечера будут работать торговые объекты и аттракционы. Обещают угостить солдатской кашей. Ровно в 22.55 мозыряне присоединятся к патриотической акции «Споем гимн вместе!». Завершится праздник в 23.00 под яркие залпы фейерверка.

Комментарии запрещены
«
»