Госавтоинспекция проводит в эти дни профилактическое мероприятие «Переезд»

Профилактическое мероприятие под условным названием «Переезд!», направлено на выявление и пресечение фактов проезда железнодорожных переездов водителями транспортных средств, с нарушением требований Правил дорожного движения. МО ГАИ ОВД Мозырского райисполкома напоминает о том, что согласно ст.18.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда,– влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.