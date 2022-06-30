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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Мозырском райисполкоме прошел семинар-учеба для специалистов экономических и бухгалтерских служб сферы агропромышленного комплекса

30 июня 2022, 18:13

О том, как правильно вести бухгалтерский учет, чтобы не бывало вопросов со стороны контролирующих органов. На семинар-учебу, который проходил в актовом зале Мозырского райисполокома собрались специалисты бухгалтерских и экономических служб предприятий агропромышленного комплекса Гомельской области. В качестве лекторов выступила представители Министерства сельского хозяйства, Белорусского профсоюза работников АПК.
Система и форма оплаты труда в организациях и другие нюансы. На нынешнем мероприятии затронули многие важные аспекты бухгалтерского учета в предприятиях агропромышленного комплекса. Законодательства не стоит на месте, постоянно меняется в соответствии со сложившимися реалиями. Подобные семинары-учебы – это возможность узнать информацию из первых уст, получить здесь и сейчас разъяснение по накопившимся вопросам, чтобы уже на местах вести бухучет согласно всем требованиям.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ

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