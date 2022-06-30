О том, как правильно вести бухгалтерский учет, чтобы не бывало вопросов со стороны контролирующих органов. На семинар-учебу, который проходил в актовом зале Мозырского райисполокома собрались специалисты бухгалтерских и экономических служб предприятий агропромышленного комплекса Гомельской области. В качестве лекторов выступила представители Министерства сельского хозяйства, Белорусского профсоюза работников АПК.
Система и форма оплаты труда в организациях и другие нюансы. На нынешнем мероприятии затронули многие важные аспекты бухгалтерского учета в предприятиях агропромышленного комплекса. Законодательства не стоит на месте, постоянно меняется в соответствии со сложившимися реалиями. Подобные семинары-учебы – это возможность узнать информацию из первых уст, получить здесь и сейчас разъяснение по накопившимся вопросам, чтобы уже на местах вести бухучет согласно всем требованиям.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
В Мозырском райисполкоме прошел семинар-учеба для специалистов экономических и бухгалтерских служб сферы агропромышленного комплекса
О том, как правильно вести бухгалтерский учет, чтобы не бывало вопросов со стороны контролирующих органов. На семинар-учебу, который проходил в актовом зале Мозырского райисполокома собрались специалисты бухгалтерских и экономических служб предприятий агропромышленного комплекса Гомельской области. В качестве лекторов выступила представители Министерства сельского хозяйства, Белорусского профсоюза работников АПК.