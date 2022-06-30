Министерство юстиции объявило конкурс творческих работ «Право на детство»

Министерство юстиции объявило республиканский конкурс детского рисунка на тему «Право на детство», информации пресс-службы Минюста. На конкурс принимаются работы, подготовленные детьми не старше 16 лет. Творческое состязание проводится по нескольким тематическим направлениям: права ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей-инвалидов, обязанности ребенка. Уточняется, в частности, что работы на тему «История моей семьи в истории страны» должны отражать тему проведения Года исторической памяти в Беларуси. Участники могут с 27 июня по 15 июля направить конкурсные работы в главные управления юстиции. Затем до 12 августа электронные копии отобранных работ будут направлены в Минюст. В ходе второго этапа — республиканского — с 15 по 19 августа конкурсная комиссия в Минюсте определит победителей, а также выберет работы для участия в интернет-голосовании. Само голосование пройдет с 22 по 26 августа. Работы будут опубликованы на страницах Министерства юстиции в социальных сетях и мессенджере «Телеграм». Победители, занявшие I, II, III места в каждой номинации, а также по итогам интернет-голосования, получат диплом и ценные призы. В Минюсте уточнили, что присланные на конкурс работы могут быть в последующем использованы в наглядных печатных материалах, издаваемых министерством, и в социальных сетях. Задачи конкурса — просвещение в вопросе правовой защиты детей, формирование правосознания, воспитание активной жизненной позиции и раскрытие творческих способностей детей и молодежи.