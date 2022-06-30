Утвержден график приема граждан руководством Мозырского районного исполнительного комитета и Совета депутатов на июль, а также график проведения по субботам прямых телефонных линий.
Согласно утверждённому графику, прием граждан руководством Мозырского райисполкома и Совета депутатов, будет осуществляться регулярно. Так, председатель райисполкома Елена Павлечко прием граждан в июле проведет дважды: 13-го и 27-го числа. Председатель Районного Совета депутатов Галина Кудина –
20 июля. В графике обозначены даты приема граждан заместителями председателя и управляющим делами райисполкома. Время приема: с 8 до 13 часов. Предварительно нужно записаться по указанным телефонам 30-01-07, 30-01-16, 30-01-17. В случае отсутствия должностного лица, прием граждан проводит должностное лицо, исполняющее его обязанности.
График приема граждан руководством Мозырского районного исполнительного комитета и Совета депутатов на июль
Утвержден график приема граждан руководством Мозырского районного исполнительного комитета и Совета депутатов на июль, а также график проведения по субботам прямых телефонных линий.