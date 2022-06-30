В июле с руководством Мозырского районного исполнительного комитета пройдут пять субботних «прямых телефонных линий»

2 июля на связи с мозырянами будет заместитель председателя райисполкома Феликс Федорович Галюк. 9 июля на звонки мозырян ответит еще один заместитель Елена Антоновна Каленик. Василий Иванович Климович, зам по сельскому хозяйству будет на прямой линии 16 июля. 23 июля с мозырянами будет общаться заместитель председателя Дмитрий Владимирович Миллер. Председатель Совета депутатов Галина Михайловна Кудина будет на связи 30 июля. Телефон прямой линии 30-02-02. Время проведения – с 9 до 12 часов. В случае отсутствия должностного лица, прямую линию проведет должностное лицо, исполняющее его обязанности.