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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

Опубликован график приема граждан руководителями отделов и управлений исполкома на второе полугодие

30 июня 2022, 18:20

Каждый вторник с 8 до 13 прием ведут начальники: соцзащиты, отдела ЖКХ, отдела архитектуры и строительства, управления землеустройства. По средам с 8 до 13 принимают начальник отдела торговли и услуг, начальник идеологической работы, финансового управления, отдела по работе с обращениями граждан, отдела спорта и туризма. По четвергам прием ведут заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних, начальник отдела ЗАГС, начальник отдела образования. По пятницам с озырянами общаются по личным вопросам начальник организационно-кадрового отдела, отдела экономики, управляющий делами райисполкома. Фамилии должностных лиц и место приема – на графике.

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