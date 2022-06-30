Опубликован график приема граждан руководителями отделов и управлений исполкома на второе полугодие

Каждый вторник с 8 до 13 прием ведут начальники: соцзащиты, отдела ЖКХ, отдела архитектуры и строительства, управления землеустройства. По средам с 8 до 13 принимают начальник отдела торговли и услуг, начальник идеологической работы, финансового управления, отдела по работе с обращениями граждан, отдела спорта и туризма. По четвергам прием ведут заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних, начальник отдела ЗАГС, начальник отдела образования. По пятницам с озырянами общаются по личным вопросам начальник организационно-кадрового отдела, отдела экономики, управляющий делами райисполкома. Фамилии должностных лиц и место приема – на графике.