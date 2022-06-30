Мозырский туристический клуб «Ориентир» провел первый водный марафон «Стрежень». Кто принимали участие, и первым пришел к финишу, расскажем в следующем сюжете.
Мозырский туристический клуб «Ориентир» хорошо известен среди спортсменов-любителей и поклонников нетривиальных мероприятий. Нынешним летом клуб организовал новое мероприятие – первый в регионе водный марафон «Стрежень».
На старт в первом марафоне вышли 6 экипажей. Один из них – «одиночка». Участников объединили соревновательный дух, стремление к победе и хорошая доля авантюризма в характере. Бонусом для каждого стало эстетическое удовольствие от созерцания красот Полесья.
Самый быстрый экипаж дистанцию водного марафона прошел за 6,5 часов. На финише каждого ждали памятные награды и вкусный обед от организаторов. А еще много общения увлеченных и любящих жизнь людей.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Мозырский туристический клуб «Ориентир» провел первый водный марафон «Стрежень»
Мозырский туристический клуб «Ориентир» провел первый водный марафон «Стрежень». Кто принимали участие, и первым пришел к финишу, расскажем в следующем сюжете.