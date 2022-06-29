Жильцы самых высоких этажей многоэтажки по бульвару Страконицкий, 20 испытывают некоторые неудобства. В подъездах идет замена лифтового оборудования. Прошлые подъемники списаны по истечению нормативных 25 лет. Сам процесс – весьма кропотливый, это можно сказать, ювелирная работа. На все про все – около полутора месяцев. А в этом доме замена лифтового оборудования уже произведена. Контраст по сравнению со старыми подъемниками колоссален. Внешний вид, освещение, фотоштора, благодаря которой двери не закроются, пока не зайдет человек, видеонаблюдение, а еще энергосбережение и немного увеличена скорость до 1 метра в секунду.
Это самое масштабное за последние годы обновление лифтов, в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». К слову, выполняется оно практически полностью силами райжилкомхоза. В процессе эксплуатации лифты неизбежно подвергаются старению, их узлы и механизмы изнашиваются, кабина приобретает непригодный вид. В таких случаях их замена становится жизненно важной необходимостью. Новые подъемники Могилевского лифтостроительного завода оборудованы камерами видеонаблюдения. Это эффективная противовандальная мера. Тем не менее, в прошлом году были факты воровства этих видеокамер, но злоумышленники были быстро вычислены. Ведь информация, а это лица вандалов, сразу же поступила на сервер.
Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
В рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в Мозыре идет самое масштабное за последние годы обновление лифтов
Жильцы самых высоких этажей многоэтажки по бульвару Страконицкий, 20 испытывают некоторые неудобства. В подъездах идет замена лифтового оборудования. Прошлые подъемники списаны по истечению нормативных 25 лет. Сам процесс – весьма кропотливый, это можно сказать, ювелирная работа. На все про все – около полутора месяцев. А в этом доме замена лифтового оборудования уже произведена. Контраст по сравнению со старыми подъемниками колоссален. Внешний вид, освещение, фотоштора, благодаря которой двери не закроются, пока не зайдет человек, видеонаблюдение, а еще энергосбережение и немного увеличена скорость до 1 метра в секунду.