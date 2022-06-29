Мобилизационные учения продолжает проводить военный комиссариат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Главная цель – оценить качество организации и управления процессом, состояние боевой и мобилизационной готовности ведомства.
Пункт предварительного сбора военнообязанных расположился во Дворце культуры «Строитель». Сюда прибывают и мужчины, и женщины, которым ранее пришли повестки. Но этот «призыв» короткий: проверка документов, формирование основных подразделений, списки резерва. Через несколько часов военнобязанные уже отправляются домой.
Мобилизационные учения проходят согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. В Гомельской области они продлятся по 1 июля.
В Гомельской области продолжаются плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами. Сейчас они вступили в активную фазу: на пункты предварительного сбора прибывают военнообязанные
Мобилизационные учения продолжает проводить военный комиссариат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Главная цель – оценить качество организации и управления процессом, состояние боевой и мобилизационной готовности ведомства.