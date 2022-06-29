В Мозыре в аварии пострадали водитель и девушка-пассажир. Авария произошла сегодня, 29 июня, примерно в 02:00, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 27-летний водитель на Volkswagen Golf ехал по ул. Куйбышева со стороны ул. Пролетарской. На закруглении дороги он неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и дерево. С травмами в Мозырскую городскую больницу были доставлены водитель и 19-летняя пассажирка. Водитель после оказания медицинской помощи отпущен домой, девушка госпитализирована в травматологическое отделение. Также в результате аварии разлетевшиеся осколки повредили проезжавший рядом автомобиль Audi А4. Его водитель не пострадал.