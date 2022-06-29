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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Гомельской области действует ограничение или запрет на посещение лесов в 18 районах. Запрет наложен и на территории Мозырского района

29 июня 2022, 18:20

В Гомельской области действует ограничение или запрет на посещение лесов в 18 районах. Запрет наложен и на территории Мозырского района. Граждан просят граждан воздержаться от прогулок по лесу до стабилизации обстановки.
В связи со сложной пожароопасной ситуацией посещать леса запрещено в 11 районах области, в том числе и в Мозырсклм, еще в семи есть ограничения. Открыты для посещения только Жлобинский, Кормянский и Чечерский районы. В случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин. Если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин. Актуальную информацию о складывающейся пожароопасной обстановке можно узнать по телефону: 23-68—02 (охрана леса), на сайте нашего лесхоза в рубрике «Класс пожарной опасности», а также воспользоваться интерактивной Картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь: http://www.mlh.by/maps/map.php. Действующие ограничительные меры приняты для достижения главной цели – обеспечить безопасность граждан и предотвратить возгорания в лесном фонде.

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