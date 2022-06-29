В Гомельской области действует ограничение или запрет на посещение лесов в 18 районах. Запрет наложен и на территории Мозырского района. Граждан просят граждан воздержаться от прогулок по лесу до стабилизации обстановки.
В связи со сложной пожароопасной ситуацией посещать леса запрещено в 11 районах области, в том числе и в Мозырсклм, еще в семи есть ограничения. Открыты для посещения только Жлобинский, Кормянский и Чечерский районы. В случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин. Если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин. Актуальную информацию о складывающейся пожароопасной обстановке можно узнать по телефону: 23-68—02 (охрана леса), на сайте нашего лесхоза в рубрике «Класс пожарной опасности», а также воспользоваться интерактивной Картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь: http://www.mlh.by/maps/map.php. Действующие ограничительные меры приняты для достижения главной цели – обеспечить безопасность граждан и предотвратить возгорания в лесном фонде.
В Гомельской области действует ограничение или запрет на посещение лесов в 18 районах. Запрет наложен и на территории Мозырского района
В Гомельской области действует ограничение или запрет на посещение лесов в 18 районах. Запрет наложен и на территории Мозырского района. Граждан просят граждан воздержаться от прогулок по лесу до стабилизации обстановки.