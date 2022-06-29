Вчера в Припяти утонул ребенок. Происшествие случилось в Житковичском районе в районе деревни Хвоенкс

28 июня в 16-57 поступило сообщение о предположительно утонувшем ребенке на реке Припять в районе д. Хвоенск Житковичского района. В ходе разбирательства установлено, что женщина 1992 г.р., которая находится в отпуске по уходу за ребенком, отдыхала на реки Припять с тремя детьми (2013 г.р., 2014 г.р., 2020 г.р.). В момент, когда женщина пошла укладывать двухлетнего сына спать в палатку, две дочери играли на берегу у реки. Выйдя из палатки, женщина увидела, что дочь 2014 г. р., пропала. Тело утонувшей девочки обнаружено и извлечено на берег водолазами ОСВОД. Следите за детьми! Не оставляйте их одних ни на минуту, не упускайте из вида! Берегите и себя, и своих близких!