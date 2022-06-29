С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«
»
 
Рубрика: Новости

Вчера в Припяти утонул ребенок. Происшествие случилось в Житковичском районе в районе деревни Хвоенкс

29 июня 2022, 18:21

28 июня в 16-57 поступило сообщение о предположительно утонувшем ребенке на реке Припять в районе д. Хвоенск Житковичского района. В ходе разбирательства установлено, что женщина 1992 г.р.,  которая находится в отпуске по уходу за ребенком, отдыхала на реки Припять с тремя детьми (2013 г.р., 2014 г.р., 2020 г.р.). В момент, когда женщина пошла укладывать двухлетнего сына спать в палатку, две дочери играли на берегу у реки. Выйдя из палатки, женщина увидела, что  дочь 2014 г. р., пропала.  Тело утонувшей девочки обнаружено и извлечено на берег водолазами ОСВОД.  Следите за детьми! Не оставляйте их одних ни на минуту, не упускайте из вида! Берегите и себя, и своих близких!

Комментарии запрещены
«
»