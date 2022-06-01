В Мозырском районе открылись 25 детских школьных лагерей. За лето планируется оздоровить 1850 школьников разного возраста

С 1 июня начали работать школьные лагеря: оздоровительные, трудовые, спортивные. Профили разные, задача одна – сделать летние каникулы интересными и безопасными.

Школа №9 – одна из самых больших в Мозыре по количеству учеников. Поэтому и на летнюю занятость спрос здесь большой. Первого июня на смену оздоровительного лагеря пришли 130 мальчишек и девчонок. Теперь для них школа – это территория не уроков и домашнего задания, а веселого времяпровождения.

В школьном лагере по минутам расписан каждый час и каждый день. Насыщенная программа, трехразовое питание и обязательные прогулки на свежем воздухе. Старт летней кампании в 9-й школе дали спортивный: сначала разминка на открытии смены, потом – полезные развлечения на стадионе и других площадках. Кто-то учился вязать узлы и правильно ставить туристическую палатку. Другие соревновались в самом зрелищном виде спорта – футболе. Малыши выбрали активный фитнесс на природе. Среди целей педагогов – не только занятость детей, но и их оздоровление.

Всего в Мозырском районе открылись 25 детских лагерей. За лето по этой программе планируется оздоровить 1850 школьников разного возраста. И если малыши выбирают развлекательную программу, то у старшеклассников будет возможность подзаработать. Для них совместный проект – лагеря труда и отдыха, — организуют отдел образования и Центр занятости населения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ