Во Дворце культуры Мозырского НПЗ в 7 раз стартовал летний проект «Территория детства»

Во Дворце культуры Мозырского НПЗ стартовал проект «Территория детства». Творческий лагерь собирает своих юных друзей уже в 7-й раз. В атмосферу неподдельного веселья окунулась наша съемочная группа.

С первым днем лета Дворец культуры нефтепереработчиков превращается в «Территорию детства». Проект, интересный для детей разного возраста, в этом году отметит седьмой День рождения! 80% смены – это дети, которые творческий лагерь посещают несколько лет подряд.

Творческий лагерь на базе Дворца культуры Мозырского НПЗ – это отличная возможность ежедневно посещать занятие у лучших педагогов по танцу, актерскому мастерству, вокалу. Всего планируется 5 летних смен. В расписании каждой – много физических и творческих активностей. Без гаджетов, в режиме живого увлекательного общения. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Вокал и уроки актерского мастерства, рисование и хореография. Летние каникулы – гарантированное время беззаботного веселья. А в «Территории детства» его проводят интересно и с пользой.

Организаторы лагеря серьезно относятся к каждому пункту – от вопросов питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм до вопросов эстетического и нравственного воспитания. Да и как по-другому? Дети, которые растут в атмосфере творчества и искусства, всегда на шаг впереди своих сверстников. Об уровне и качестве воспитания в «Территории детства» лучшего всего говорит спрос от родителей: большинство записывается в лагерь еще с мая. Если вы хотите, чтобы лето вашего ребенка было наполнено яркими моментами, спешите обратиться на вахту Дворца культуры. Мест осталось немного!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ