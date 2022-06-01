Во Дворце культуры Мозырского НПЗ стартовал проект «Территория детства». Творческий лагерь собирает своих юных друзей уже в 7-й раз. В атмосферу неподдельного веселья окунулась наша съемочная группа.
С первым днем лета Дворец культуры нефтепереработчиков превращается в «Территорию детства». Проект, интересный для детей разного возраста, в этом году отметит седьмой День рождения! 80% смены – это дети, которые творческий лагерь посещают несколько лет подряд.
Творческий лагерь на базе Дворца культуры Мозырского НПЗ – это отличная возможность ежедневно посещать занятие у лучших педагогов по танцу, актерскому мастерству, вокалу. Всего планируется 5 летних смен. В расписании каждой – много физических и творческих активностей. Без гаджетов, в режиме живого увлекательного общения. И все – под руководством настоящих профессионалов своего дела. Вокал и уроки актерского мастерства, рисование и хореография. Летние каникулы – гарантированное время беззаботного веселья. А в «Территории детства» его проводят интересно и с пользой.
Организаторы лагеря серьезно относятся к каждому пункту – от вопросов питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм до вопросов эстетического и нравственного воспитания. Да и как по-другому? Дети, которые растут в атмосфере творчества и искусства, всегда на шаг впереди своих сверстников. Об уровне и качестве воспитания в «Территории детства» лучшего всего говорит спрос от родителей: большинство записывается в лагерь еще с мая. Если вы хотите, чтобы лето вашего ребенка было наполнено яркими моментами, спешите обратиться на вахту Дворца культуры. Мест осталось немного!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Во Дворце культуры Мозырского НПЗ в 7 раз стартовал летний проект «Территория детства»
Во Дворце культуры Мозырского НПЗ стартовал проект «Территория детства». Творческий лагерь собирает своих юных друзей уже в 7-й раз. В атмосферу неподдельного веселья окунулась наша съемочная группа.