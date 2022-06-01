Что такое детство? Непосредственность, открытость, наивность, жизнерадостность! Праздник в парке

Сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей. К празднику присоединяются многие. Каждый по-своему старается поздравить детей. Самое массовое мероприятие , традиционно, проходит в городском парке.

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, мозырский парк буквально усеян цветами, цветами жизни. Детей не зря так называют. За непосредственность, открытость, наивность, жизнерадостность. А когда их такая концентрация в одном месте и в одно время – весьма позитивная картинка получается. И не менее позитивные интервью.

Летняя эстрада стала самым танцевально-песенным и одновременно ярким от обилия разнообразных костюмов местом в парке. На сцене главные герои – дошколята. У каждого коллектива свой репертуар и свой стиль выступления.

К слову, праздник растянулся на всю территорию парка. Так от чего же нужно защищать детей? Спросили у самих детей.

Для мозырских учреждениям образования День защиты детей стал возможностью показать себя, чтобы другие посмотрели, впечатлились и записались на кружок или секцию.

Выставка того, чем занимаются на занятиях, лучшая презентация центра технического творчества, а еще искренние впечатления тех, кто здесь обучается.

Одной из самых активных площадок представил Мозырский центр туризма и краеведения. Удержать одним пальцем палку, пройти параллельную переправу или же полосу препятствий на велосипеде, сыграть в хоккей на траве. В общем, желающим потратить свою энергию, было масса возможностей, как это сделать.

А представители центра творчества детей и молодежи в очередной раз подтверждали свое название. Это весьма универсальное учреждение. Здесь занимаются юные певцы, танцоры, биологи, химики, лингвисты, экологи.

А в это время набережная Припяти превратилась в разноцветную площадку, на которой школьники с помощью мела и собственных идей, воплощали свои творческие возможности, рисовали открытки ко Дню защиты детей.

Фестиваль творчества, разнообразные конкурсы, выставки, мастер-классы, концертно-развлекательные программа, выступление аниматоров, запуск радио-моделей, воздушных змеев. Активно поучаствовать или просто в спокойной атмосфере на природе поиграть в настольные игры на траве. В Мозыре первый день лета, День защиты детей, стал самым массовым за последние годы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ