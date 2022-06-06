В Мозырском районе изъяли 300 литров самогонной браги

Участковому инспектору поступила оперативная информация, что житель деревни Подлядичи Мозырского района торгует самогоном. Во время осмотра домовладения 42-летнего мужчины правоохранители нашли 300 литров самогонной браги, которая хранилась в трех бочках. В отношении сельчанина начат административный процесс за незаконное изготовление полуфабрикатов для изготовления крепких алкогольных напитков (самогона). В прошлом году владелец браги привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение