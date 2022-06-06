Информация налоговой инспекции. Налоги на недвижимость

С 1 января 2022 года граждане, имеющие в собственности или принятые по наследству жилые помещения в многоквартирных или блокированных жилых домах, становятся плательщиками налога на недвижимость по каждому такому объекту.

Ранее физические лица платили налог на недвижимость за частные дома, а также за вторые квартиры в многоквартирных домах. Теперь необходимо будет уплачивать налог на недвижимость и за первую квартиру. Ставка налога установлена в размере 0,1%, налог будет рассчитываться исходя из расчетной стоимости одного квадратного метра недвижимого имущества и его площади. Расчетная стоимость одного квадратного метра зависит от населенного пункта и определяется согласно приложению 31 к Налоговому кодексу. Вместо общего порядка у плательщиков также есть возможность уплачивать налог на недвижимость в размере 0,1% от рыночной стоимости объекта недвижимости, если плательщик представит в налоговый орган заключение о независимой оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Оплата налога на недвижимость будет производиться в два этапа. До 1 сентября 2022 года граждане получат извещения на уплату авансового платежа за недвижимость в размере половины суммы налога. Его нужно будет оплатить до 15 ноября 2022 года. Затем до 1 сентября 2023 года будет выставлено извещение на доплату налога, которую нужно будет произвести до 15 ноября 2023 года. Льгота по уплате налога на квартиру сохраняется для лиц пенсионного возраста, инвалидов, несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, военнослужащих, участников ВОВ и приравненных к ним, а также проходящих альтернативную службу.