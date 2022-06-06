Будет бал! Мозыряне отметили 223 день рождения Пушкина

Мозыряне отметили 223 день рождения Пушкина. Местом проведения традиционно стал театр. Было много песен, танцев и, конечно же, стихов великого поэта. Будет бал! В знойный день изысканные дамы в бальных платьях обмахиваются веером. Галантные мужчины в цилиндрах чинно прохаживаются по улице. Эти кадры сделаны в Мозыре 5 июня 2022 года. О том, что это современность, напоминают гаджеты в руках дворянок и дворян, многочисленные селфи, которые сразу же выкладываются в Инстаграмм, да и на бал, привозят не кареты, а машины такси. Таким ярким способом мозыряне уже который год отмечают день рождение великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Первый бал в честь Пушкина творческие и активные мозыряне устроили на 222-летие поэта, дата была красивая. Результатом остались довольны, поэтому решили сделать это традицией, а само мероприятие стало гимном поэту и русскому языку, с которым он ассоциируется.

Программа Дня Пушкина яркая и насыщенная. Много танцев, в этом случае вальсов и полонезов, много песен, соответственно романсов, много стихов, конечно, пера Александра Сергеевича. Максимальная стилизация под 19 век. Такого рода перевоплощение для участников бала, это как прокатится на машине времени.

Самая юная участница бала – 9 летняя Маргарита Пинчук, причем, для юной леди, это не первый выход в свет.

Всего год прошел с первого бала, а за это время, выражаясь современным языком, образовалась настоящая тусовка из благородных дам и галантных кавалеров.

Кто выбрал для себя роль Онегина, кто-то Татьяны Лариной, но на этом празднике главным был сам поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Участники бала остались довольны, зрители тоже. Весьма вероятно, что посмотрев на это красочное театрализованное действо, следующее мероприятие станет еще более масштабным.

Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ