В Мозыре уже в 14 раз прошли «Полесские игры», открытая Республиканская спартакиада инвалидов-колясочников

Количество оптимизма на один квадратный метр в этом зале зашкаливало. Люди с ограниченными возможностями и безграничной волей к жизни. «Полесские игры» прошли в Мозыре уже в 14 раз и собрали 15 команд – более 100 человек из разных регионов Беларуси, а также команда из города Брянска Российской Федерации.

Стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, новус, биатлон, шаффлборд, керлинг, стрельба из лука и еще много всего. Три дня спартакиады получились насыщенными и увлекательными. Собственно, как и всегда. Участники форума в очередной раз доказали, они не ограничивают себя ни в спорте, ни в общении. От почетных гостей на церемонии закрытия звучали самые теплые слова.

Количество участников «Полесских игр» растет каждый год. И это не случайность: каждый, кто приезжает на гостеприимную Мозырщину, домой возвращается, обретя новых товарищей. Организаторы признаются, что спартакиада – это не столько борьба за призовые места, сколько форум друзей. Ну, а призовые места в этом году разделили между собой следующим образом: «бронза» у команды из Бреста, «серебро» — у бобруйчан. Победу праздновали хозяева турнира, сборная Мозырь-1!