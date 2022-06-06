Информация зонального центра гигиены и эпидемиологии. Врачи напоминают о том, как действовать в случае укуса животного

Бешенство – вакциноконтролируемое зоонозное вирусное заболевание. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Оно присутствует на всех континентах за исключением Антарктиды, ежегодно унося жизни десятков тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. В 2021 году в США 5 человек скончались от бешенства (самое большое число за десятилетие). Причинами смерти послужили отказы от вакцинации против бешенства (из-за страха перед вакцинами; заболевшие считали, что ни укусы летучих мышей, ни царапины не повредят их кожу и др.).

Если с животным, даже внешне здоровым, все же не удалось избежать контакта (укус, оцарапывание, ослюнение), необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны – тщательно промыть поверхность раны в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение. На территории Мозырского района антирабическая помощь оказывается на базе учреждения здравоохранения «Мозырская городская больница». Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и при необходимости назначит прививочный курс. Лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства по показаниям начинают пострадавшему человеку в день обращения за помощью (оптимально — в день контакта). Чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации. Если по истечении периода ветеринарного наблюдения животное осталось здорово, курс вакцинации по решению врача прекращают.

Следует помнить, что ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и пропускать очередную прививку ни в коем случае нельзя; курс прививок, назначенный врачом, нужно завершить полностью!