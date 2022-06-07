В микрорайоне «Молодежный» приступили к ремонту дороги. Автолюбителей предупреждают о возможных затруднениях при передвижении

Ремонт дорожного покрытия в микрорайоне «Молодежный» стартовал. Новый монолитный слой появится на участке от перекрестка улиц Притыцкого и Мира до перекрестка к улице Малинина. Также будут проводиться работы на пешеходной зоне возле магазина «Хозтовары». Сегодня началась активная фаза: строители срезают асфальт на одном из перекрестков. Работа спецтехники может затруднить перемещение транспорта, об этом предупреждают автомобилистов. Так что, выбирая маршруты передвижения, помните о проводимом ремонте. Перекрывать улицу Притыцкого на это время не будут. Завершить укладку асфальта планируют до конца июня.