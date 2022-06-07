«Поезд Победы» прибудет в Калинковичи 25 июня. Посетителей передвижного музея ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной войны, которое создано с использованием современных технологий.

Уникальный передвижной музей будет курсировать по Белорусской железной дороге с 10 июня по 4 июля. Его география обширна: «Поезд Победы» сделает остановки в 17 городах. В том числе, 25 июня в Калинковичах. Впервые в Беларуси проект побывал в прошлом году. Тогда в восьми городах его экспозицию посетили более 25 тыс. жителей нашей страны. Посетителей передвижного музея ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной войны, которое создано с использованием современных технологий. В составе «Поезда Победы» 9 экспозиционных вагонов, один из которых посвящен подвигу защитников Брестской крепости — участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии. Согласно технологии проведения экскурсии в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида в одном вагоне составляет около 5 минут, общее время экскурсии — 45 минут. В связи с ограниченной пропускной способностью передвижного музея его посещение будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений местными органами исполнительной власти. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми старше 12 лет.