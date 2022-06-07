Начался суд над тремя лицеистами из Мозыря, которые обвиняются в распространении особо опасного наркотика – мефедрона.

Суд Калинковичского района начал рассмотрение уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконном обороте психотропных веществ. На скамье подсудимых – жители Мозыря 18-19 лет, которые распространяли мефедрон. Учащиеся лицея фасовали наркотик на съемном жилье, а потом раскладывали товар по тайникам. Молодых людей задержали в Калинковичах: двоих в автомобиле, еще одного в арендуемой квартире. Оперативники изъяли у курьеров около 350 г мефедрона, а также установили в райцентре места 15 тайников-закладок. У фигурантов было изъято около двух тысяч рублей, и арестован автомобиль одного из них. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, каждому грозит от 10 лет лишения свободы.