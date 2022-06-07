62 выпускника Мозырского района – претенденты на аттестаты с отличием. Из них двое – идут на «серебряную» медаль, все остальные на «золото»

Праздник юности и красоты пройдет на Мозырщине 10 июня. В торжественной обстановке 688 выпускников получат школьные аттестаты. Из них 62 претендуют на самую желанную награду вчерашнего одиннадцатиклассника – медаль. Из общего количества мозырских медалистов двое идут на «серебро», все остальные – на «золото». Количество отличников в региона из года в год увеличивается. Как и количество победителей олимпиад и престижных конкурсов. Всего же 31 мая учебный год завершился для более, чем 15 тысяч мальчишек и девчонок из городских и районных учреждений образования. Выпускные экзамены проходят организовано во всех учреждениях образования с 1 по 8 июня. По традиции, в день проведения выпускных вечеров на Мозырщине ограничат продажу алкогольных напитков.