В Козенки пришел «Властелин села -2022». В районном этапе проекта участие приняли молодые семьи, проживающие на территории сельской местности

Сегодня стартовал районный этап конкурса «Властелин села — 2022». Молодые семьи, представители сельсоветов со всей Мозырщины, соревнуются за победу.

Молодые, активные, амбициозные, творческие и очень хозяйственные. Семьи, представители каждого сельсовета, собрались в Козенках, чтобы посоревноваться за звание лучшей ячейки общества, с одной оговоркой – проживание в сельской местности и работа в сельхозорганизациях не менее 3-ех лет. Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» направлен на закрепление молодых семей на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных профессий и, в целом, и в целом, укрепление семейных традиций. Поэтому к конкурсу самое пристальное внимание со стороны районной администрации.

Творческая презентация семьи, своего каравая, выставка семейного творчества, спортивная эстафета, а в этом году добавилось исконно белорусское состязание – приготовление драников на колоде. Главная цель – это показать, что родители и дети, это одна команда, вместе поют, танцуют, готовят блюда, а главное – любят и ценят друг друга. В нынешнем конкурсе было много креатива. И в оформлении подворий, и в организации состязаний. Кто-то привез личную сельхозтехнику, а кто-то привел козу. А каравай оценивали юные поварята. Мероприятие получилось насыщенным, веселым и душевным. Победитель представит Мозырщину на областном этапе, который тоже пройдет на территории нашего района, в эту субботу, 18 июня.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ