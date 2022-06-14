В Бобренятах отметили двойной праздник – Троицу и 150-летие деревни

В воскресенье православные верующие отметили один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Жителей Козенского сельсовета в этот день пригласили в Бобренятский клуб. Отмечали и еще одно событие – 150-летие деревни Бобренята.

Значимая дата – повод дарить подарки. Отметили на празднике хозяев образцового подворья, лучших тружеников села, общественных активистов. Местные артисты вместе с коллегами по музыкальному цеху из ДК «Строитель» радовали концертными номерами. Бурные аплодисменты сорвали малыши.

Организовывать фольклорные и музыкальные программы на Троицу – давняя традиция клуба и сельчан. Все вместе поют душевные народные песни, водят хороводы, общаются с соседями и подрастающим поколением. Бобренятский клуб действительно настоящее культурное пространство, где собираются, чтобы провести время от души и для души.