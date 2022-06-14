Об управлении акциями предприятий, принадлежащими району, говорили в Мозырском райисполкоме

В Мозырском райисполкоме проанализировали работу в 2021 году акционерных обществ, акции которых принадлежат району. На совещание с участием председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко пригласили руководителей всех шести предприятий – «Мозырьтехсервиса», «Мозырьстройматериалов», «Мозырьагропромснаба», «Мозырьхимсервиса», Мозырской торговой компании «Полесье» и гостиничного комплекса «Припять».

По итогам 2021 года все акционерные общества, кроме «Мозырьхимсервиса» и «Мозырьагропромснаба», выполнили прогнозные показатели по рентабельности реализованной продукции, рентабельности продаж, по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. По розничному товарообороту с показателями успешно справились в «Мозырьстройматериалах» и гостиничном комплексе «Припять». Во второй части совещания определили задачи на текущий год и перспективу. По словам Елены Павлечко, необходимо тщательно просчитывать экономические показатели, чтобы быть конкурентноспосбоными. А значит, своевременно проводить ремонты, техническое переоснащение, модернизацию, проявляя разумную инициативу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ