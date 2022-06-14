Правоохранители бьют тревогу. Появился новый вид телефонных мошенничеств. Жертвы – пожилые люди

Новый вид телефонных мошенничеств! Десятки уголовных дел по Беларуси, десятки тысяч материального ущерба. В качестве жертв – пожилые люди. Схема такова – преступники звонят на телефон и разыгрывают целый психологический спектакль. Представляются следователями, сотрудниками правоохранительных органов, давят на то, что сын, дочь, племянник или племянница попали в неприятную ситуацию, которую, чтобы разрешить, нужны деньги, причем немалые. В итоге, пенсионеры отдают все накопленное курьеру, который приезжает сразу же после звонка.

В Гомеле задержали такого курьера. Им оказался несовершеннолетний местный житель. По его словам он нашел объявление в Интернете с предложением поработать курьером для группы психологов. Все что требовалось, прибыть по названному адресу и забрать деньги. Его доля – 10 процентов от суммы. Он признался в 8 эпизодах. Всего с участием 17-лнетнего курьера злоумышленники завладели 51 тысячей белорусских рублей, более 28 тысяч долларов и тысячи евро.