С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В ДТП под Мозырем едва не пострадали двое маленьких детей. По предварительной информации, женщина-водитель была нетрезвой

14 июня 2022, 18:13

В ДТП, которое произошло 11 июня недалеко от деревни Слобода, чудом не пострадали двое детей. С управлением «Лэнд Ровера» не справилась 38-летняя женщина-водитель, машина съехала в кювет и опрокинулась. По предварительной информации, дама была в нетрезвом состоянии. Ее с травмами госпитализировали в Мозырскую горбольницу. Дети-пассажиры — 6-летняя девочка и 8-летний мальчик, — остались невредимы. Всего за выходные в области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. В том числе, один ребенок.

Комментарии запрещены
«
»