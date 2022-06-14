В ДТП под Мозырем едва не пострадали двое маленьких детей. По предварительной информации, женщина-водитель была нетрезвой

В ДТП, которое произошло 11 июня недалеко от деревни Слобода, чудом не пострадали двое детей. С управлением «Лэнд Ровера» не справилась 38-летняя женщина-водитель, машина съехала в кювет и опрокинулась. По предварительной информации, дама была в нетрезвом состоянии. Ее с травмами госпитализировали в Мозырскую горбольницу. Дети-пассажиры — 6-летняя девочка и 8-летний мальчик, — остались невредимы. Всего за выходные в области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. В том числе, один ребенок.