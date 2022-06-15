Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста

15 июня в районе 8. 20 утра 10-летний велосипедист на регулируемом пешеходном переходе буквально въехал в автомобиль, в передний бампер. Двое его друзей перед этим благополучно пересекли проезжую часть на велосипедах. Дети не спешивались, как положено по правилам, а переезжали дорогу. Мальчик получил ссадины и синяки. На данный момент проводится проверка. В отделе ГАИ напоминают, что выезжать на дорогу без сопровождения взрослых можно только с 14 лет, в местах, где не обозначены велопереезды, велосипедист должен спешиться и вести транспортное средство в руках рядом с собой.