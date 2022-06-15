Подобрал ключ от двери авто и похитил имущество. Судебные эксперты помогли установить похитителей. Информация официального представителя управления ГКСЭ по Гомельской области.

В ночь с 15 по 16 мая 2022 из автомобиля «Фольксваген», припаркованного вблизи одного из домов по ул. Нелидова в г. Мозыре, была совершена кража аккумуляторной батареи, а также панели управления от магнитолы. Неизвестный подобрал ключ от двери и похитил имущество, которое хозяин авто оценил в 200 рублей, написав заявление в милицию. К проведению осмотра места происшествия привлекался специалист Мозырского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. При обработке дактилоскопическими порошками поверхности автомобиля обнаружены и изъяты два следа пальцев рук, которые были незамедлительно направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области для проверки. В результате проверки установлено, что они оставлены местным жителем, 1974 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Позже он сознался в совершении кражи, а также рассказал, вместе с кем совершил данное хищение. По материалам проверки Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело.