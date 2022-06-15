«Поезд Победы»: передвижной музей прибыл на Гомельщину

Жлобин первым на Гомельщине принял «Поезд Победы». Панорамы боев в виртуальной реальности, голограммы и инсталляции, которые рассказывают о реальных историях героев Великой Отечественной войны. Впервые в Беларусь «Поезд Победы» прибыл в 2021 году, экспозицию увидели более 25 тысяч жителей нашей страны в восьми городах республики. В этот раз он будет курсировать до 4 июля. На Гомельщине передвижную экспозицию можно будет посетить в Калинковичах 25 июня, в областном центре 26 и 27 июня. Время работы – с 10.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00. Рекомендуют посещать взрослым и детям старше 12 лет. Общее время экскурсии – 45 минут. Чтобы получить приглашение, нужно позвонить в колл-центр и оставить заявку с 21 до 23 июня: до трех билетов выдадут частным лицам, до десяти – организациям. Количество мест ограничено. В Калинковичах заявки принимают по телефонам 8 (02345) 4-34-35 и 4-34-58 и по электронной почте [email protected], в Гомеле – 8 (0232) 56-33-12, 56-33-15, адрес почты – [email protected] Работают колл-центры с 12.00 до 17.00, с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Проект реализуется по инициативе Белорусской железной дороги совместно с ОАО «Российские железные дороги» в рамках Года исторической памяти.