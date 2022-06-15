Круглый стол «Журналистская фотография»

Может ли хороший фоторепортаж рассказать о герое публикации больше, чем текст? У участников круглого стола «Журналистская фотография» ответ однозначный: фото может всё и даже больше! Нюансы подачи визуальных материалов, тонкости монтажа для соцсетей, подбор изображений для печати и другие вопросы обсудили фотокорры Гомельской области и приглашенные эксперты.

Новые технологии и развитие социальных сетей превратили фоторепортаж в один из главных жанров современных СМИ. Именно поэтому особую ценность имеют сегодня талант фотокорреспондентов и опыт. Важные рекомендации участники круглого стола услышали от гендиректора агентства «Минск-новости» Андрея Кривошеева, который подключился к мероприятию по видеосвязи. Мастер-класс дал режиссер БЕЛТА Александр Шурмелев. Практическая часть форума прошла на базе стадиона «Юность» и исторического центра «Мозырский замок».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ