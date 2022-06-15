Мозырский лесхоз помогает коллегам Могилевской области убирать последствия майской стихии

Ураган, который пронесся над страной в середине мая, работники лесного фонда помнят до сих пор. Именно они в эти недели наводят порядок в лесу, пытаясь спасти каждый кубометр древесины. Трудовые десанты белорусских лесхозов высадились в Могилевской области, которая больше всего пострадала от непогоды. В разборке бурелома принимают участие и мозыряне.

Стихия повредила насаждения на площади в 24 тысячи гектаров. Работать приходится в жестком режиме и сложных условиях. Вальщики, машинисты спецтехники, водители и инженерно-технические работники Мозырского опытного лесхоза трудятся в Могилевской области все летние дни. Для наших лесоводов такая работа не в новинку: в июле 2016-го года непогода уничтожила лес на 740-ка гектарах в Романовском лесничестве.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»