Подведены итоги районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»

Семья Веракса из агрогородка Прудок – победитель районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», который проходил 14 июня. Положительные эмоции и подарки получили все участники, а это 10 семей, представители от каждого сельсовета. Получился настоящий праздник, длиною в день. Масса конкурсов и состязаний: творческая презентация семьи, собственноручно испеченного каравая, выставка семейного творчества, спортивная эстафета, а в этом году добавилось новшество – приготовление драников на колоде. Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» направлен на закрепление молодых семей на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных профессий и, в целом, и в целом, укрепление семейных традиций.