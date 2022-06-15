Тонны мусора и тонны взаимных претензий. Правление садовых товариществ пытается бороться с мышлением дачников и учит правильно утилизировать отходы

Когда живешь в городе, то в вопросы сбора мусора особо не вникаешь. Контейнер обычно рядом, мусор в пакет и свободен. Городские привычки дачники вместе с рассадой везут и к себе на участки. Вот так обычно выглядит после выходного место сбора мусора. Сюда сносят все – траву после прополки, старую мебель, ветки, пищевые отходы, строительный мусор. Председатель садового товарищества «Нефтепереработчик» Владимир Цвирко искренне возмущен – так быть не должно. Приводит пример – за выходные собрали и вывезли три полных мусоровоза. Утром в понедельник контейнеры опять забиты. Вывоз мусора – услуга платная. Деньги на это берут из взносов. С такими объемами отходов никаких взносов и не хватит. Как бывший коммунальник, а Владимир Евгеньевич долгое время возглавлял Спецавтобазу, предлагает мусор тщательно сортировать. Уверяет, на даче у настоящего хозяина все пригодится.

Владимиру Евгеньевичу пришлось выдержать не один принципиальный разговор с дачниками. Председатель хочет изменить отношение людей – дачный участок не заканчивается за вашим забором. Кооператив – это общая территория. Тут тоже должно быть чисто. Инициировал создание мусорных площадок. Заказали даже контейнеры. Установили, но на утро его не обнаружили. Нашли в кустах. Оказалось, некоторые дачники против площадки. Дачная застройка в Мерабеле, садовое товарищество «Нефтепереработчик»,– крупнейшая в республике, порядка 3,5 тысяч участков. Организовать цивилизованный вывоз мусора вполне реально, но только совместными усилиями – правления и дачников. Правления от себя обещает наладить график вывода мусора. От дачников требует сознательности. Контейнеры не безграничны, как и членские взносы.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ